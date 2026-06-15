Отдыхающие нашли на пляже древние амфоры

На археологическом памятнике Норы в Сульчисе, Южная Сардиния, обнаружены древние амфоры. О находке сообщает интернет-журнал inITALY.

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Реликвии нашли отдыхающие на местном пляже 14 июня. Они вынесли артефакты на песок и сообщили о них властям. Амфоры взяли под охрану карабинеры.

Находки связывают с последствиями циклона «Гарри», обрушившегося на юг Италии в январе. Штормовые волны повредили руины Норы, размыли пляж, разметали антиквариат — но и способствовали обнаружению новых предметов. Специалисты управления археологии, изобразительных искусств и ландшафта Южной Сардинии работают над тем, чтобы собрать их в археологическом парке Норы.

Интересно, что открытие этого древнейшего в Сардинии города, основанного финикийцами в конце IX века до н. э. (а по преданиям — еще раньше Нораксом, сыном Гермеса и Эрифии), тоже связано со штормом. В 1889 году сильная буря размыла прибрежную полосу и случайно обнажила древний пунический некрополь (тофет), что стало отправной точкой для раскопок.

Журнал призывает гостей и жителей региона к бережному отношению к археологическому наследию. Обнаруженные реликвии нельзя трогать, о них следует незамедлительно сообщать карабинерам, чтобы сохранить эти ценности для будущих поколений.

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