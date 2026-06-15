Найден скифская шапка возрастом 2500 лет

Ирина Шрамко, автор исследования, отмечает, что такая техника декора неизвестна в классическом скифском мире, но имеет яркие параллели с традициями железного века Центральной Европы, особенно в альпийском регионе и землях, связанных с яподами (территория современной Хорватии).

Форма шапки отдаленно напоминает традиционный головной убор «лика» — низкую плоскую шапку цилиндрической формы, которая до сих пор является частью народного костюма региона Лика в Хорватии. Хотя между древним и современным предметами лежит больше двух тысячелетий.

Анализ ДНК показал генетическое родство женщины с населением Центральной Европы. Это говорит о том, что она, скорее всего, принадлежала к местной элите, но сохраняла традиции или происхождение, связанные с центральноевропейскими культурами. Бронза вместо золота подчеркивает, что ценность вещей заключалась не столько в богатстве, сколько в идентичности и ритуальном значении.