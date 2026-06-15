Ситуация в Арктике взволновала ученых

В результате изменения климата ледники Гренландии производят на поверхность в четыре раза больше айсбергов, чем 25 лет назад. Учёные обнаружили, что эти гигантские глыбы льда не только повышают уровень моря, но и кардинально трансформируют глубоководные экосистемы вдали от берега. Исследователи из Дании выяснили, что айсберги переносят огромное количество камней и отложений на несколько сотен километров, прежде чем погрузиться и изменить жизнь на морском дне, создавая новые места обитания с твёрдым покрытием.

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Учёные выяснили, что айсберги трансформируют глубоководные экосистемы, поскольку в результате изменения климата ледники Гренландии выбрасывают на поверхность в четыре раза больше айсбергов, чем 25 лет назад. По словам исследователей, это оказывает влияние на морское сообщение и морские экосистемы. Эксперты из Дании опубликовали в журнале Nature исследование, в котором говорится о прямой, обусловленной климатом связи между изменениями ледников, усилением движения айсбергов и увеличением доступности мест обитания с твёрдым дном на глубоководных участках морского дна.

«Когда тают льды Гренландии, уровень моря повышается, но мы также можем видеть, что изменения затрагивают всю Арктику», — пояснил один из авторов исследования Шфакат Аббас Хан.

Учёный отметил, что в проливе Фрама между северо-восточной Гренландией и Шпицбергеном количество айсбергов увеличилось в четыре раза с 2000 года. Кроме того, с начала века доля групп айсбергов, образованных из ледников Гренландии и Арктики, увеличивалась на 4,5 процента за десятилетие.

Новое исследование показывает, что последствия не ограничиваются повышением уровня моря, но непосредственно влияют на глубоководные экосистемы вдали от ледников, поскольку айсберги переносят большое количество камней и отложений на несколько сотен километров от берега, прежде чем погрузиться и изменить жизнь на морском дне. По мере открытия новых морских маршрутов в Арктике возрастает также риск того, что суда столкнутся на своём пути с айсбергами.