В РФ создали уникальное устройство для бурения наклонных скважин

Специалисты Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработали первую в мире стабилизирующую платформу, позволяющую непрерывно получать данные с гироскопов при бурении наклонных нефтяных скважин. Решение избавляет от необходимости остановки работ для анализа параметров бурения, что экономит миллионы рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

При бурении наклонных нефтяных скважин бурильная колонна сильно вибрирует и сотрясается от ударов долота, из-за чего оптические гироскопы теряют точность. Для получения корректных данных процесс приходится регулярно останавливать. В результате время простоя может доходить до 15% всего времени бурения. Каждая остановка повышает риски того, что колонна застрянет в осыпавшейся породе. Авторы придумали способ стабилизации гироскопов, который решает эту проблему.

"Ученые Пермского политеха разработали первое в мире устройство активной стабилизации навигационной платформы, способное работать в условиях бурения с вращением колонны без остановки. Это позволяет сократить потери времени на 15%. На изобретение получен патент", - сообщили ТАСС в вузе.

Платформа с гироскопами и акселерометрами, обеспечивающая стабилизацию, крепится внутри бурильной трубы на корпусе электродвигателя. Как только датчики регистрируют начало вращения колонны, двигатель начинает крутить платформу в обратную сторону с той же скоростью, что обеспечивает ее неподвижность.