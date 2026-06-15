В Атлантике обнаружили точку невозврата

По данным учёных, так называемое «холодное пятно» связано с ослаблением Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции — одной из важнейших систем океанических течений, отвечающей за перенос тепла из тропических широт в северные регионы Атлантики.

Специалисты отмечают, что подобные процессы уже происходили в истории планеты. Около 12 тысяч лет назад, в конце последнего ледникового периода, крупный приток пресной воды в Северную Атлантику нарушил работу океанической циркуляции. Это событие привело к резкому похолоданию в Европе, известному как Поздний дриас, которое продолжалось более тысячи лет.

Для изучения причин нынешней температурной аномалии исследователи проанализировали данные наблюдений за океаном, включая спутниковые измерения и температурные показатели, собранные с 1955 года. Ранее среди учёных существовали разные версии происхождения «острова холода»: одни связывали его с усиленной теплоотдачей океана в атмосферу, другие — с сокращением притока тёплых вод.

Результаты работы, опубликованной в журнале Geophysical Research Letters, показали, что охлаждение региона обусловлено именно уменьшением поступления тепла. Более того, объём тепла, теряемого поверхностью океана в этой зоне, за последние годы даже снизился.

Авторы исследования пришли к выводу, что аномальное похолодание является одним из наиболее убедительных признаков ослабления AMOC. Поскольку температурное снижение наблюдается в северной части системы течений, это может свидетельствовать о замедлении всего механизма переноса тепла в Атлантике.

Среди основных факторов, способствующих этим изменениям, учёные называют нагрев океана и ускоренное таяние ледников. Большие объёмы пресной воды, поступающие в океан, меняют плотность водных масс и нарушают процессы, поддерживающие циркуляцию течений.

Исследователи предупреждают, что дальнейшее ослабление AMOC способно привести к масштабным климатическим последствиям. Среди возможных сценариев — более суровые зимы в Европе, изменение глобальных погодных режимов, нарушения в работе экосистем и рост рисков для продовольственной безопасности во многих регионах мира, пишет «Общественная Служба Новостей».

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