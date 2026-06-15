Создан сайт с интерактивной историей развития iPhone

Энтузиасты из The Data Drop запустили интерактивный проект Inside Every iPhone, который позволяет рассмотреть все компоненты iPhone вплоть до моделей, представленных в 2025 году.

Проект представляет собой подробную визуальную базу данных, в которой собрана информация о ключевых аппаратных решениях каждого поколения iPhone. Пользователи могут изучить характеристики процессоров, модемов, камер, дисплеев и других компонентов, а также увидеть, какие технологии и поставщики стояли за отдельными этапами развития линейки.

Особое внимание авторы уделили стратегии вертикальной интеграции Apple. Таймлайн наглядно демонстрирует, как компания постепенно сокращала зависимость от сторонних производителей, переходя на собственные разработки в области процессоров, модемов и других критически важных компонентов.

Ресурс выполнен в формате интерактивной временной шкалы, охватывающей почти двадцатилетнюю историю iPhone. По мнению авторов, сайт может быть полезен как энтузиастам, так и аналитикам, изучающим эволюцию аппаратного обеспечения и долгосрочную стратегию Apple в сфере разработки собственных компонентов.

Ранее были раскрыты новые функции iPhone, о которых еще не рассказала Apple.