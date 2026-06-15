Земля избежала мощной магнитной бури. Что будет дальше?

После недавних прогнозов о мощной магнитной буре, которая в итоге так и не произошла, специалисты продолжают следить за солнечной активностью. Предстоящая неделя с 15 по 21 июня обещает быть спокойной с точки зрения геомагнитной обстановки. Об этом сообщают специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

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Ранее ученые фиксировали сильную солнечную вспышку, которая потенциально могла вызвать серьезные возмущения магнитного поля Земли. Однако ожидаемого воздействия не произошло. По одной из версий, облако солнечной плазмы прошло мимо нашей планеты. Не исключено также, что ошибочными оказались либо данные наблюдений, либо прогноз компьютерной модели, использовавшей методы искусственного интеллекта.

Магнитные бури возникают в результате взаимодействия потоков заряженных частиц, выбрасываемых Солнцем, с магнитосферой Земли. Такие процессы могут приводить к временным возмущениям магнитного поля планеты.

Последняя заметная магнитная буря наблюдалась 14 июня. Однако уже с понедельника, 15 июня, геомагнитная обстановка вошла в спокойную фазу. По текущему прогнозу, магнитных бурь не ожидается ни 15, ни 16 июня, а также в последующие дни вплоть до 21 июня включительно.

Специалисты отмечают, что наиболее надежными являются краткосрочные прогнозы. Тем не менее на данный момент признаков серьезного ухудшения космической погоды не наблюдается.

Что касается влияния магнитных бурь на самочувствие, то эксперты напоминают: в летний период организм обычно легче переносит подобные явления благодаря большему количеству солнечного света, свежих овощей и фруктов, а также более комфортным погодным условиям. Впрочем, на ближайшую неделю поводов для беспокойства и вовсе нет космическая погода обещает быть спокойной.

Ранее астрономы впервые «увидели звездный ветер от черной дыры в центре Млечного Пути. На коллективных снимках ученые обнаружили гигантские конусообразные зоны пустоты длиной примерно в три световых года, в которых почти не было молекул угарного газа.