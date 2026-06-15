Ученые откопали медведесобаку

Палеонтологи обнаружили в Испании ранее неизвестный вид амфиционид — вымерших хищных млекопитающих, также известных как медведесобаки. Два образца останков выкопали в бассейне Вальес—Пенедес недалеко от Барселоны.

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Новому виду присвоили научное название Paludocyon moyasolai. Он жил в эпоху среднего миоцена, примерно 15,9 миллиона лет назад. В то время территория современной Испании представляла собой теплую лесистую местность с большим количеством неглубоких озер.

Амфициониды сочетали в себе черты медведей и собак, хотя не являлись ни теми, ни другими. Они были важной частью сообществ плотоядных в Северной Америке и Евразии на протяжении большей части кайнозойской эры. Недавнее исследование показало, что прародиной этой группы была Северная Америка.

Найденные в Испании окаменелости состоят из хорошо сохранившейся части черепа с большинством неповрежденных зубов, а также отдельного нижнего коренного зуба. Paludocyon moyasolai отличался от ближайших родственников необычными пропорциями коренных зубов. Так, его второй верхний моляр был шире первого верхнего, а третий верхний моляр был исключительно крупным и высокоразвитым.

Хищника признали представителем самой ранней ветви Paludocyon. Он является одним из самых примитивных известных представителей этой группы, сообщает Journal of Mammalian Evolution.

Ранее в Аргентине обнаружили предка крокодила, жившего 237 млн лет назад. Он жил еще до начала эры динозавров.