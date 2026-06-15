Раскрыты новые функции iPhone, о которых еще не рассказала Apple

Apple представила не все функции iOS 27 в рамках конференции WWDC, оставив часть из них на осеннюю презентацию. Об этом сообщает обозреватель Bloomberg Марк Гурман со ссылкой на источники.

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Одним из заметных изменений станет обновленный интерфейс для умных часов Apple Watch Ultra. По данным источников, Apple тестирует более лаконичный вариант оформления на базе циферблата Modular Ultra. Новый дизайн должен сохранить информативность интерфейса, но при этом отказаться от части второстепенных элементов и сделать отображение данных более удобным для пользователей.

Значительные изменения могут затронуть и экосистему искусственного интеллекта. Если ранее Apple делала ставку преимущественно на интеграцию Siri с ChatGPT в рамках партнёрства с OpenAI, то в будущем компания рассматривает возможность предоставить пользователям доступ сразу к нескольким ИИ-платформам.

Кроме того, в iOS 27 появится новый механизм Extensions API, который позволит сторонним разработчикам интегрировать свои языковые модели и чат-боты с Siri без создания отдельных решений для каждого сервиса. Такой подход потенциально откроет дорогу для более тесного взаимодействия голосового ассистента Apple с ChatGPT, Gemini и Claude.

Однако реализация этой стратегии связана с рядом юридических и регуляторных сложностей. В частности, Apple приходится учитывать требования европейского законодательства о цифровых рынках, а также особенности отношений с текущими партнёрами, включая OpenAI и Google. Кроме того, компания продолжает работу над собственной языковой моделью для Siri и не намерена полностью полагаться на сторонние ИИ-сервисы.

Еще одним ожидаемым нововведением станет переработанное приложение камеры. Пользователи смогут самостоятельно настраивать расположение элементов управления, адаптируя интерфейс под собственные сценарии съемки.

Ожидается, что часть перечисленных изменений будет представлена одновременно с анонсом линейки iPhone 18 Pro, который традиционно состоится в сентябре.

Ранее Apple добавила в iPhone поддержку тувинского и якутского языков.