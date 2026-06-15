В РАН объяснили появления ядовитых рыб во Владивостоке

Смертельно опасные рыбы фугу ежегодно приплывают в акваторию Владивостока вслед за теплыми течениями, однако аномального увеличения их численности у побережья не зафиксировано, сообщила пресс-секретарь Национального научного центра морской биологии им. А.В. Жирмунского ДВО РАН Юлия Требухова.

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Причины появления ядовитых рыб фугу в акватории Владивостока разъяснили специалисты Национального научного центра морской биологии имени Жирмунского ДВО РАН, передает РИА «Новости».

В соцсетях ранее сообщалось, что рыбаки все чаще сталкиваются с этими рыбами, а один из них недавно выловил сразу три особи.

«Это типичные сезонные явления, наблюдаемые ежегодно в теплый период года. Ближе к концу сентября теплолюбивые рыбы мигрируют обратно в типичные для них места обитания», – сказала пресс-секретарь учреждения Юлия Требухова.

Она отметила, что фугу, как и другие южные виды, просто идут за теплыми течениями, а увеличения частоты их заходов в воды Владивостока не зафиксировано.

По данным ученых, род такифугу включает 26 видов, из которых восемь обитают в российских водах. У северных берегов страны зарегистрированы четыре вида фугу: бурый скалозуб, белоточечная рыба-собака, желтоперая рыба-собака и северная рыба-собака.

Фугу считается смертельно опасной из-за содержания яда нейропаралитического действия тетродотоксина в глазах, коже, кишечнике, икре, молоках и печени. Антидота к этому веществу не существует. Нейротоксин рыба получает с пищей от бактерий Pseudomonas и перерабатывает в яд, который служит главным средством самозащиты, при угрозе фугу раздувается и превращается в шар.

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