Samsung сделает складку в складном Fold менее заметной благодаря толстому стеклу

Samsung может изменить подход к конструкции складных дисплеев в новом поколении смартфонов Fold в одной из предстоящих моделей, которая получит существенно более толстое ультратонкое стекло (UTG), что должно повысить прочность устройства и сделать складку на экране менее заметной. Об этом сообщает южнокорейское издание ZDNet.

Будущий складной смартфон будет оснащен защитным стеклом толщиной около 60 микрометров, тогда как в Galaxy Z Fold8 будет использоваться UTG толщиной 45 микрометров. Таким образом, новый слой окажется более чем на треть толще.

Уже этим летом Samsung представит сразу три складных смартфона. Помимо Galaxy Z Flip8 и Galaxy Z Fold8 Ultra компания готовит новую модель Galaxy Z Fold8 (Fold Wide) с 7,6-дюймовым дисплеем. Ее ключевой особенностью станет измененный форм-фактор: устройство будет шире традиционного Fold и получит более «планшетные» пропорции корпуса.

По мнению экспертов, переход к более толстому стеклу позволит улучшить долговечность дисплея, снизить выраженность складки на месте сгиба и повысить устойчивость устройства к ударам и деформациям. Это может стать одним из ключевых преимуществ нового поколения складных смартфонов Samsung.

Ранее сообщалось, что Huawei разрабатывает смартфон с 3D-охлаждением.