Где на Земле дуют самые сильные ветра

Во Всемирный день ветра профессор кафедры «Общая физика Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ), доктор физико математических наук Виктор Криштоп рассказал о самых мощных ветрах на нашей планете. По словам ученого, рекордные скорости воздушных потоков — до 400 км/ч — наблюдаются над территорией Гренландии. Пилоты коммерческих рейсов нередко задействуют эти мощные потоки, чтобы сократить расход топлива, сообщает ТАСС.

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Наибольшие показатели скорости ветра на Земле регистрируют в нижних слоях стратосферы, на высоте примерно 9 12 км. Именно там прокладывают маршруты реактивные лайнеры.

Эксперт пояснил механизм возникновения столь сильных ветров над Северной Атлантикой. Здесь взаимодействуют два разнородных воздушных потока — холодный арктический и теплый, который приносит океаническое течение Гольфстрим.

Чем значительнее температурный контраст, тем стремительнее движение воздуха. Над Гренландией этот перепад достигает максимума, разгоняя струйное течение до 350 400 км/ч. Подобные значения регулярно отмечают пилоты, умело использующие попутные ветры для экономии горючего.

Если же взглянуть за пределы Земли, то в Солнечной системе самые свирепые ветры бушуют на Нептуне. Евгений Бурмистров, специалист по астрономии из ПНИПУ, объяснил природу этого явления. Планета отличается высокой скоростью вращения — один оборот вокруг оси занимает лишь 16 часов. К тому же недра Нептуна испускают в 1,6 раза больше энергии, нежели поступает от Солнца.

За счет такого внутреннего нагрева возникают резкие перепады давления между теплыми глубинными и более холодными верхними слоями атмосферы. Следствием этого становятся ураганные потоки: скорость воздушных масс на Нептуне способна достигать около 2 000 км/ч.

Ранее ученые раскрыли особенности мегацунами на Аляске 2025 года. Оно оказалось вторым самым высоким в истории. Причиной катастрофы стала серия землетрясений.