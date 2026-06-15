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Где на Земле дуют самые сильные ветры, рассказал ученый

Мир24

Во Всемирный день ветра профессор кафедры «Общая физика Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ), доктор физико математических наук Виктор Криштоп рассказал о самых мощных ветрах на нашей планете. По словам ученого, рекордные скорости воздушных потоков — до 400 км/ч — наблюдаются над территорией Гренландии. Пилоты коммерческих рейсов нередко задействуют эти мощные потоки, чтобы сократить расход топлива, сообщает ТАСС.

Где на Земле дуют самые сильные ветра
© Мир24

Наибольшие показатели скорости ветра на Земле регистрируют в нижних слоях стратосферы, на высоте примерно 9 12 км. Именно там прокладывают маршруты реактивные лайнеры.

Эксперт пояснил механизм возникновения столь сильных ветров над Северной Атлантикой. Здесь взаимодействуют два разнородных воздушных потока — холодный арктический и теплый, который приносит океаническое течение Гольфстрим.

Чем значительнее температурный контраст, тем стремительнее движение воздуха. Над Гренландией этот перепад достигает максимума, разгоняя струйное течение до 350 400 км/ч. Подобные значения регулярно отмечают пилоты, умело использующие попутные ветры для экономии горючего.

Если же взглянуть за пределы Земли, то в Солнечной системе самые свирепые ветры бушуют на Нептуне. Евгений Бурмистров, специалист по астрономии из ПНИПУ, объяснил природу этого явления. Планета отличается высокой скоростью вращения — один оборот вокруг оси занимает лишь 16 часов. К тому же недра Нептуна испускают в 1,6 раза больше энергии, нежели поступает от Солнца.

За счет такого внутреннего нагрева возникают резкие перепады давления между теплыми глубинными и более холодными верхними слоями атмосферы. Следствием этого становятся ураганные потоки: скорость воздушных масс на Нептуне способна достигать около 2 000 км/ч.

Ранее ученые раскрыли особенности мегацунами на Аляске 2025 года. Оно оказалось вторым самым высоким в истории. Причиной катастрофы стала серия землетрясений.