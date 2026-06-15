На Земле обнаружили три десятка новых существ

Используя новейшие системы визуализации, исследователи всего за несколько дней обнаружили и задокументировали 31 ранее неизвестный науке глубоководный вид — существ, настолько хрупких, что их обычно крайне трудно изучать и даже просто фотографировать.

Международная команда специалистов по исследованию океана, работавшая на борту научно-исследовательского судна «Фалькор», выявила более двух десятков новых морских организмов во время двухнедельной экспедиции в тропической части южной Атлантики у побережья Бразилии.

Ученые сосредоточили внимание на так называемой срединной зоне океана — толще воды между освещенными солнцем верхними слоями и морским дном. Это крупнейшая пригодная для жизни экосистема Земли и одновременно одна из наименее изученных.

Среди новых видов оказались самые разнообразные обитатели океанских глубин:

новый вид амфипод — ракообразных, родственных крабам и омарам;

необычный полихетовый червь рода Tomopteris, передвигающийся гораздо быстрее, чем предполагали ученые, исходя из его строения;

девять новых видов медуз;

семь сифонофор — колониальных организмов, родственных медузам и кораллам;

семь гребневиков (ctenophora), известных своими переливающимися ресничками, используемыми для плавания;

четыре новых вида ларвацей — существ, напоминающих головастиков и живущих внутри слизистых «домиков»;

два гигантских ризария — одноклеточных организма, достаточно крупных, чтобы быть видимыми невооруженным глазом.

Кроме того, исследователи обнаружили значительно большее разнообразие жизни в срединных водах, чем ожидалось ранее. Среди наблюдаемых животных были стеклянные кальмары и пелагические осьминоги, охотившиеся на ярко-красных медуз.

Одной из самых необычных находок стал новый вид рода Tomopteris, известных также как «паутинные» черви. Почти прозрачное тело с тонкой красной полосой и длинным нитевидным хвостом делает этих существ похожими на фантастических обитателей другой планеты. Несмотря на то что ученые уже изучали их необычную ярко-желтую биолюминесценцию, об образе жизни этих животных до сих пор известно удивительно мало.