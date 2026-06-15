В США придумали необычное применение 2000 старым Google Pixel

Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего совместно с Google предложили новый подход к повторному использованию устаревших смартфонов. Вместо отправки устройств на переработку или утилизацию они предлагают превращать их в вычислительные узлы для компактных дата-центров и научных кластеров, сообщает Tom's Hardware.

Авторы проекта считают, что такой подход способен одновременно снизить объемы электронных отходов и продлить жизненный цикл уже произведенной электроники. По оценкам исследователей, значительная часть экологического воздействия смартфонов связана не с эксплуатацией, а с их производством и последующей утилизацией. Повторное использование устройств позволит сократить этот углеродный след и получить дополнительные вычислительные ресурсы без выпуска нового оборудования.

Для интеграции в вычислительный кластер смартфоны подвергаются серьезной модификации. Из них удаляются экран, аккумулятор, камеры, динамики и другие компоненты, не требующиеся для серверных задач. В результате остается системная плата с процессором, памятью и сетевыми интерфейсами. Вместо Android на устройства устанавливается версия Linux, оптимизированная для работы в вычислительной среде.

Тестирование показало, что даже смартфоны возрастом около трех лет способны эффективно выполнять широкий спектр серверных задач. По расчетам разработчиков, кластер из 25–50 бывших в употреблении смартфонов может обеспечить уровень производительности, сопоставимый с современным высокопроизводительным серверным процессором.

Технология уже применяется в образовательных проектах университета. В одном из примеров кластер, собранный из 20 списанных смартфонов, полностью заменил традиционный сервер и обеспечивает работу учебного курса с участием более 75 студентов.

Следующим этапом станет создание полноценного университетского дата-центра на базе примерно 2000 бывших в использовании смартфонов Google Pixel. По оценкам авторов проекта, такая инфраструктура сможет поддерживать работу около сотни образовательных и исследовательских программ одновременно.

Запуск экспериментального дата-центра нового поколения планируется до конца текущего года.

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