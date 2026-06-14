Генпрокуроры нескольких штатов США начали проверку OpenAI

Коалиция генеральных прокуроров американских штатов начала расследование в отношении компании OpenAI. Запрашиваемая информация охватывает широкий круг тем. Представитель OpenAI подтвердил, что компания сотрудничает с проверкой и относится к ней серьезно.

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OpenAI остается одним из самых дорогих стартапов в мире. В марте оценка компании достигла 852 миллиардов долларов. На этой неделе компания конфиденциально подала заявку на первичное публичное размещение акций.

Ранее Флорида подала иск против OpenAI и ее генерального директора Сэма Альтмана, обвинив их в игнорировании предупреждений о безопасности. Также поступали иски от частных лиц, связанные с различными негативными последствиями для детей и взрослых.

OpenAI также сообщала о внедрении дополнительных защитных механизмов для несовершеннолетних пользователей.