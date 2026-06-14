Деревья Амазонии начали выделять странные химические вещества после засухи
В журнале Communications Earth & Environment вышли результаты исследования, в котором ученые выявили необычные сдвиги в химическом составе воздуха над Амазонией после рекордной засухи 2023–2024 годов.
Работу провела команда под руководством Джозефа Байрона из Института химии Макса Планка. Данные собирались на обсерватории Amazon Tall Tower Observatory, которая находится в бразильской части Амазонии.
Чтобы отследить изменения, исследователи брали пробы воздуха над лесом в разные моменты — во время засухи и в период восстановления экосистемы. Анализ показал резкий рост концентрации сесквитерпенов в условиях экстремальной жары и нехватки влаги. Эти вещества выделяются растениями как реакция на стресс и помогают им адаптироваться к неблагоприятным условиям.
Особый интерес вызвали данные после возобновления осадков. В воздухе обнаружились новые сесквитерпеновые спирты, в частности бета-эудесмол, который раньше не встречался в таких количествах.
Ученые полагают, что эти соединения могут участвовать в восстановлении растений после длительного стресса, но точный механизм пока неясен и требует дальнейших исследований.
Специалисты считают, что обнаруженные химические маркеры могут стать полезным инструментом для наблюдения за состоянием тропических лесов и оценки влияния климатических изменений на крупнейшую экосистему планеты.