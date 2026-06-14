Деревья Амазонии начали выделять странные химические вещества после засухи

В журнале Communications Earth & Environment вышли результаты исследования, в котором ученые выявили необычные сдвиги в химическом составе воздуха над Амазонией после рекордной засухи 2023–2024 годов.

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Работу провела команда под руководством Джозефа Байрона из Института химии Макса Планка. Данные собирались на обсерватории Amazon Tall Tower Observatory, которая находится в бразильской части Амазонии.

Чтобы отследить изменения, исследователи брали пробы воздуха над лесом в разные моменты — во время засухи и в период восстановления экосистемы. Анализ показал резкий рост концентрации сесквитерпенов в условиях экстремальной жары и нехватки влаги. Эти вещества выделяются растениями как реакция на стресс и помогают им адаптироваться к неблагоприятным условиям.

Особый интерес вызвали данные после возобновления осадков. В воздухе обнаружились новые сесквитерпеновые спирты, в частности бета-эудесмол, который раньше не встречался в таких количествах.

Ученые полагают, что эти соединения могут участвовать в восстановлении растений после длительного стресса, но точный механизм пока неясен и требует дальнейших исследований.

Специалисты считают, что обнаруженные химические маркеры могут стать полезным инструментом для наблюдения за состоянием тропических лесов и оценки влияния климатических изменений на крупнейшую экосистему планеты.