«Взорвется на глазах». Что ждет Землю?

Сверхновая звезда неподалеку от нашей планеты может вспыхнуть хоть завтра, хоть через сто тысяч лет. Это событие станет самым ярким зрелищем в истории человечества, но безопасно ли оно для Земли? О том, чего нам ждать от умирающего гиганта и какая судьба уготована Солнечной системе, - в данной статье.

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Чем опасен космический ветер?

Когда на Солнце случается вспышка, по сути, происходит ядерный взрыв колоссальной мощности. Освоение космоса и безопасность полетов напрямую зависят от того, как мы умеем предсказывать эту «погоду».

Большинство привычных нам вспышек Землю почти не задевают. Однако раз в 200 лет случаются заряды в 10-100 раз мощнее обычных. А раз в тысячелетие происходят супервспышки - в тысячу раз сильнее рядовых событий. Ученые неплохо предсказывают обычные магнитные бури. Но...

«Мы не можем прогнозировать события, ни одно из которых не видели своими глазами. Мы не знаем, есть ли у них предвестники. Может, в течение года Солнце накапливает энергию, а может быть, всплывает какое-то гигантское пятно из-под поверхности Солнца, производит супервзрыв, потом погружается обратно, и снова Солнце спокойно. Мы вообще не понимаем, как это выглядит», - признается заведующий лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований РАН, профессор Сергей Богачёв.

Гигант, который вот-вот погаснет

Наше Солнце - скромный карлик. А есть звезды, например Бетельгейзе, которые больше него в тысячу раз. Если поместить этого красного сверхгиганта в центр нашей системы, Земля окажется внутри светила.

У Бетельгейзе короткая, но невероятно яркая жизнь - всего несколько миллионов лет. Сейчас звезда умирает. В ней сгорел весь водород. Сотни тысяч лет горит гелий, а затем цепочка реакций ускоряется. Углерод выгорает за сто лет, а следующие элементы - за доли секунды. В финале звезда вспыхивает как спичка и разлетается на части.

Споры ученых идут сейчас о том, на какой стадии находится Бетельгейзе. Если она еще жжет гелий - у нее в запасе 100 тысяч лет. Если углерод - она может рвануть завтра. Ясно одно: такой красивой вспышки человечество еще не видело.

Уничтожит ли нас гамма-луч?

Взрыв будет феноменальным. Расстояние до Бетельгейзе - около 600 световых лет. Это в десять раз ближе, чем знаменитый взрыв, после которого осталась Крабовидная туманность (его китайские летописцы наблюдали в 1054 году). Значит, яркость новой сверхновой будет в сто раз выше. Ночью от этой точки будут падать тени, светить она будет ярче Луны.

Земле ничего не грозит. Главная опасность от взрывов сверхновых - направленные потоки гамма-излучения. Если луч попадет в планету, он разрушает атомы кислорода в атмосфере, превращая ее в плазму. Но ось этого удара пройдет мимо нас.

Если бы на месте Бетельгейзе оказалась Проксима Центавра (всего 4 световых года от нас), тогда стоило бы думать о конце света. От Бетельгейзе, напоминает ученый, нас отделяет слишком большое расстояние.

Загадка горячей короны Солнца

Одна из главных тайн, которую предстоит разгадать ученым будущего: почему атмосфера Солнца горячее его поверхности. Над «холодными» шестью тысячами градусов висит корона с температурой в миллион градусов. Энергия идет из центра наружу, и получается, что холодный предмет греет горячий. Это противоречит законам физики. Похожие эффекты есть у многих звезд, но механизм до сих пор не ясен.

Также мы плохо знаем прошлое нашего светила. За десять тысяч лет назад мы еще прослеживаем его активность, а что было сто тысяч или миллион лет назад - неизвестно. Солнце менялось, и когда на Земле 4 миллиарда лет назад зарождалась жизнь, оно было совсем другим.

Через 4-5 миллиардов лет Солнце начнет превращаться в красного гиганта. Оно распухнет минимум в сто раз, хотя до размеров Бетельгейзе не дотянет. На этом пути оно уничтожит ближайшие планеты.

«Оно точно уничтожит Меркурий, который окажется внутри него и испарится, как капля воды, - убежден ученый. - По-видимому, такая же судьба ждет Венеру. Красивая планета, очень жалко. Земля, скорее всего, из мироздания не исчезнет, поскольку Солнце до нее не дорастет. Однако оно окажется близко, полностью сожжет ее».

Дальше Солнце ждет стадия белого карлика. Оно превратится в звезду размером с Землю - очень холодную, но с огромной плотностью и массой. Светить она будет едва заметно. Обугленные Земля, Марс, Юпитер и другие планеты продолжат вращаться вокруг этого невидимого центра почти вечно. Но ни мы, ни наши потомки этого, увы, не увидят...