Ученые рассказали, как открытый ИИ может изменить мир после 2030 года

В журнале Nature Communications опубликована работа международной группы исследователей, которая рассматривает стремительное развитие ИИ с открытым исходным кодом и отсутствие сопоставимых механизмов регулирования и к чему это может привести.

© Телеканал «Наука»

Почему это стало проблемой

Открытые модели ИИ сегодня применяются не только в науке и бизнесе, но и в задачах глобального масштаба — от энергетики и климата до продовольственной безопасности. Однако вместе с пользой растут и риски. Исследователи предупреждают о трех ключевых угрозах: увеличении энергопотребления вычислительных систем, усилении технологического разрыва между странами и росте дезинформации, включая дипфейки.

Мин Чен, ведущий автор работы и профессор Нанкинского педагогического университета, подчеркивает:

«Стратегии внедрения ИИ с открытым исходным кодом должны развиваться. Поэтому мы предлагаем четыре действия по управлению, направленные на использование возможностей и снижение неопределенности, связанной с ИИ с открытым исходным кодом».

По сути, речь идет о попытке найти баланс между ускорением инноваций и контролем их последствий.

Почему открытый код усложняет управление ИИ

Сторонники открытых моделей считают их инструментом демократизации технологий. Праджал Прадхан, соавтор исследования и доцент Гронингенского университета, отмечает:

«Его открытость позволяет исследователям, правительствам и сообществам по всему миру адаптировать решения на основе ИИ к местным потребностям, что делает его многообещающим ускорителем достижения Целей устойчивого развития (ЦУР), но не без эффективного управления».

Однако именно эта доступность усиливает проблему контроля: чем проще доступ к моделям, тем сложнее отслеживать их применение и последствия.

Четыре направления регулирования

Исследователи предлагают четыре ключевых шага.

Первое — учет полного жизненного цикла ИИ.

Авторы настаивают, что нужно оценивать не только работу модели, но и все ее «следы» — от производства чипов до энергозатрат дата-центров. Даже полезные системы, например снижающие энергопотребление городов, должны оцениваться с учетом того, сколько ресурсов они сами потребляют. Второе — измерение реального вклада в цели устойчивого развития.

Сегодня многие заявления о пользе ИИ остаются декларативными. Исследователи предлагают разработать инструменты и наборы данных, которые позволят проверять, действительно ли технологии помогают снижать бедность, бороться с изменением климата или уменьшать неравенство. Третье — усиление ответственности и прозрачности.

Рост дипфейков и синтетического контента требует новых правил. Речь идет о маркировке материалов, созданных ИИ, и распределении ответственности между разработчиками, государством и пользователями. Четвертое — расширение международного сотрудничества.

Неравный доступ к вычислительным ресурсам и данным усиливает разрыв между странами. Авторы предлагают развивать открытые платформы и стандарты FAIR, чтобы данные были доступны, совместимы и пригодны для повторного использования. Долгосрочный контекст

Клаус Хубачек, соавтор исследования и профессор Гронингенского университета, формулирует общий вывод:

«Решения в области управления, принимаемые сегодня, определят, станет ли искусственный интеллект с открытым исходным кодом движущей силой устойчивого и справедливого развития или источником нового неравенства и экологического давления».

Исследование фактически фиксирует ключевую дилемму ближайших лет: открытость ускоряет прогресс, но без системного контроля может усилить уже существующие глобальные дисбалансы.