Российский путешественник нашел зуб мамонта в уральской пещере

Российский путешественник Олег Чегодаев опубликовал фото необычной находки. В одной из уральских пещер он и члены его команды нашли зуб мамонта, который сначала приняли за камень.

В телеграм-канале Чегодаев отметил, что давно хотел заполучить такой экспонат для своего Посольства Уральских гор. Это удалось сделать во время одного из недавних походов.

«А еще мы нашли зуб мамонта. История необычная, счастье, что я давно мечтал о зубе для Посольства Уральских гор и не один подобный экспонат в музеях не пропускал, слюни пускал», — написал путешественник.

По его словам, зуб нашел проводник Петр, который сначала подумал, что это просто «странный камень». Теперь у Чегодаева есть «новый экспонат, с классной историей в комплекте». Зуб «тащили его через всю пещеру, и даже «ныряли с ним».

Подлинность камня подтвердил друг путешественника, геолог Фаниз Ардисламов.

Чегодаев пока не раскрывает подробности, где была сделана ценная находка. Он обещает позднее снять об этом отдельное видео.

Посольство Уральских гор — это уникальный тематический клуб и визит-центр в Уфе. Там собраны коллекции уральских минералов, старинные карты, исторические фотографии и предметы, связанные с историей исследования региона.

Посольство создал сам Олег Чегодаев, который полностью прошел весь Уральский хребет пешком (3194 км за 109 дней).