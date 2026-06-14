В России усилят защиту детей от опасного контента в интернете

Правительство России утвердило новую концепцию профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних до 2036 года. Впервые в документе отдельно прописаны меры по информационной безопасности детей и защите от деструктивного контента, пишет ТАСС.

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Реализацию программы проконтролирует Минпросвещения совместно с МВД, Минцифры и Росмолодежью.

В рамках программы планируется создать единые подходы к предотвращению правонарушений в цифровой среде и работе с подростками, которые могут быть вовлечены в распространение запрещенных материалов. Также предусмотрено применение восстановительных методов для решения конфликтов в интернете.

Отдельное внимание уделят подготовке педагогов, психологов и социальных работников в сфере кибербезопасности. Для подростков из группы риска будут развивать наставничество с участием старших школьников, студентов и волонтеров.