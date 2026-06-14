Слабые магнитные бури ожидаются на Земле из-за солнечной активности

Согласно информации, предоставленной Лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований РАН, в ближайшие дни на Земле ожидаются слабые магнитные бури. Это связано с продолжительной вспышкой на Солнце, которая произошла рано утром и вызвала выброс плазмы. Сообщает РИА НовостиИзменение геомагнитной обстановки было предсказано заранее из-за корональной дыры на Солнце. Однако к этому добавился еще и слабый выброс плазмы от длительной вспышки, который, по оценкам ученых, достигнет Земли 13 июня. В сумме эти два явления могут вызвать слабую магнитную бурю уровня G1.Специалисты отмечают, что июнь в целом проходит довольно спокойно с точки зрения солнечной и геомагнитной активности — возмущения и бури регистрировались только два дня из десяти. Тем не менее, ближайшие двое суток могут несколько испортить эту статистику.

Магнитные бури оцениваются по пятибалльной шкале:

G1: Самая слабая буря, почти не влияет на работу электроприборов.G3: Сильная буря, может вызывать перебои в спутниковой навигации и радиосвязи.G5: Максимальный уровень, возможны масштабные проблемы с электросетью и серьезные неполадки в работе спутников и радиосвязи.

Ученые подчеркивают, что хотя текущие события не представляют серьезной угрозы, важно следить за обновлениями о состоянии геомагнитной обстановки, так как солнечная активность может меняться.

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