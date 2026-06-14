Климатологи раскрыли новый механизм перераспределения света на планете

Китайские климатологи под руководством Фэнфэя Сонга из Океанологического университета Китая выяснили, что к концу столетия распределение солнечной энергии по планете изменится. Полярные районы станут получать меньше света, а северные средние широты (включая Европу и Азию) — больше. Главный виновник — водяной пар: нагретый воздух удерживает больше влаги, которая по-разному влияет на облачность в разных частях Земли.

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Международная группа климатологов под руководством Фэнфэя Сонга из Океанологического университета Китая представила результаты моделирования, опубликованные в журнале National Science Review. Учёные установили: к концу XXI века полярные регионы будут получать меньше солнечной энергии, а северные средние широты — больше. Самые заметные сдвиги ожидаются в летний период.

Ключевым фактором перераспределения света оказался водяной пар. Тёплый воздух удерживает больше влаги, которая частично поглощает солнечное излучение ещё до того, как оно достигнет поверхности. Над Арктикой и Антарктикой из-за глобального потепления в облаках накапливается дополнительная вода. Облачные массивы становятся плотнее и отражают больше света обратно в космос. В северных средних широтах — Северной Америке, Европе и Азии — облачный покров, напротив, истончается. Как поясняют исследователи, «меньшее количество облаков открывает более свободный путь для солнечного света».

При самом высоком сценарии выбросов сезонные колебания освещённости в Арктике уменьшатся на 15%, в Антарктиде — на 7%. В северных средних широтах разница между летом и зимой, наоборот, возрастёт на 2%. Данные климатических спутников подтверждают, что аналогичный процесс наблюдается уже последние 20 лет.

Изменение баланса солнечной энергии напрямую повлияет на скорость таяния полярных льдов, уровень воды в реках и выработку электроэнергии на солнечных станциях. Учёные предупреждают: даже небольшие на первый взгляд проценты могут иметь далеко идущие последствия для экосистем и экономики.