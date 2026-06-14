В Турции нашли 8000-летние свидетельства странных обрядов

В древнем поселении Канлыташ-Хеюк, расположенном на западе Турции, археологи обнаружили следы необычного ритуала эпохи неолита. Изучая прямоугольные постройки, исследователи наткнулись на четыре женские фигурки из обожженной глины, возраст которых оценивается в 8000 лет. У всех статуэток были аккуратно отломаны головы.

Небольшие фигурки, размером от 5 до 13 сантиметров, кто-то разместил у входа в помещения, после чего полы были засыпаны грунтом. После этого дома закрыли и оставили, что символизировало завершение их использования. Жители той эпохи воспринимали свои жилища как живые существа, хранящие память рода и историю поколений. Когда постройка приходила в негодность, ее бережно «хоронили»: полы засыпали землей, а у порога оставляли подношения.

Ранее похожие «запечатанные» дома с дарами уже находили в знаменитом городе Чатал-Хююк. Однако находка в Канлыташе свидетельствует о том, что обряд прощания с домом практиковался значительно шире на территории Анатолии.

Фигурки из Канлыташа выделяются своими формами — у них подчеркнуто выделена область бедер. Такая особенность нехарактерна для центральной части Турции, но сильно напоминает древние женские статуэтки с Балкан. Объяснение этому кроется в расположении поселения. Канлыташ-Хеюк принадлежит к культуре Порсук и находился на ключевом пути, связывавшем Анатолию и Балканы. Долгое время этот район считался отдаленной периферией, но радиоуглеродный анализ показал, что культура Порсук зародилась рано. Через земли проходили торговые маршруты, а местные мастера перенимали у балканских соседей ремесленные приемы, формы посуды, браслетов и обрядовые традиции.