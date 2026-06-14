Появилась новая версия исчезновений в Бермудском треугольнике

С XIX века в районе между Бермудскими островами, Флоридой и Большими Антильскими островами бесследно исчезли более 50 судов и около 20 самолетов.

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Исследователь полезных ископаемых Ник Хатчингс выдвинул собственную версию загадочных исчезновений кораблей и самолетов в Бермудском треугольнике. В документальном фильме, вышедшем в 2019 году, он предположил, что причиной навигационных сбоев могут быть залежи магнетита — природного минерала с сильными магнитными свойствами.

По словам Хатчингса, Бермудские острова являются частью древнего подводного вулкана, в породах которого содержится значительное количество вулканического металла. Этот материал способен влиять на работу компасов и других навигационных приборов, заставляя суда и воздушные суда отклоняться от курса.

Раскрыта тайна Бермудского треугольника

Как напоминает New York Post, с XIX века в районе между Бермудскими островами, Флоридой и Большими Антильскими островами бесследно исчезли более 50 судов и около 20 самолетов. Среди наиболее известных случаев — пропажа корабля USS Cyclops в 1918 году, парохода SS Cotopaxi в 1925 году и группы американских бомбардировщиков в 1945 году.

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