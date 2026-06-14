Ученые открыли феномен, ускользавший от наблюдателей более полувека

Исследователи из Северо-Западного университета США опубликовали открытие в Astrophysical Journal Letters. Стрелец А выбрасывает материю в виде космического ветра. Об этом сообщает РИА Новости.

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Астрономы обратили внимание на область конического просветления с острыми краями, что соответствует исходящему от черной дыры горячему потоку, который уносит за собой холодный газ.

Это явление представляет собой нормальный процесс эволюции сверхмассивных черных дыр. Ученые утверждают, что наблюдаемые явления обратной связи в центре галактики не уникальны и, вероятно, применимы к большинству спокойных галактик во Вселенной.

Стрелец А это объект, который представляет собой сверхмассивную черную дыру, окруженную горячим радиоизлучающим газовым облаком. В 2022 году телескоп горизонта событий впервые получил ее изображение.