GlobalSign начал принудительный отзыв SSL-сертификатов у компаний из России

Японский центр сертификации GlobalSign начал процедуру принудительного отзыва ранее выданных SSL-сертификатов для части российских компаний. По данным участников рынка, под отзыв могут попасть до 20 тыс. доменов второго уровня, что способно вызвать проблемы с доступом к сайтам и онлайн-сервисам через зарубежные браузеры.

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О начале процедуры говорится в письме генерального директора российского подразделения «Джи-Эм-О Глобал Сайн Раша» Дмитрия Рыжикова партнерам компании. В документе отмечается, что решение связано с новыми требованиями Международного консорциума CA/Browser Forum, которые предусматривают обязательную проверку организаций на соответствие санкционным ограничениям. Отзыв сертификатов начался поэтапно с 13 июня.

SSL-сертификаты подтверждают подлинность сайтов и обеспечивают защищенное соединение между браузером и сервером. После отзыва сертификата браузеры могут считать его недействительным и предупреждать пользователей о небезопасном соединении либо ограничивать доступ к ресурсу.

В Минцифры заявили, что в худшем случае сайты и онлайн-сервисы могут оказаться недоступными на непродолжительное время до получения новых сертификатов. Ведомство напомнило, что с 2021 года в России действует Национальный удостоверяющий центр, который бесплатно выдает отечественные TLS-сертификаты через «Госуслуги».

По оценкам участников рынка, GlobalSign остается основным поставщиком зарубежных коммерческих сертификатов для российских компаний. После прекращения работы ряда международных удостоверяющих центров в 2022 году компания фактически осталась единственным крупным зарубежным игроком, продолжавшим полноценное обслуживание российских клиентов.

Представители отрасли предупреждают, что отзыв сертификатов может создать сложности для сайтов, мобильных приложений и корпоративных сервисов, использующих решения GlobalSign. Особенно чувствительными последствия могут оказаться для сервисов, где используется жесткая привязка к конкретным сертификатам безопасности.

Эксперты не исключают, что подобные случаи могут повториться в будущем по мере расширения санкционных ограничений и применения новых правил международными удостоверяющими центрами. По их словам, окончательный масштаб последствий станет понятен позднее, после завершения процесса отзыва сертификатов.