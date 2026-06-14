Появление таинственного ветра из черной дыры объяснили

Ученые из Северо-Западного университета пришли к выводу, что сверхмассивная черная дыра Стрелец А* испускает вещество в виде так называемого космического ветра. Явление связано с процессами, происходящими при взаимодействии черной дыры с окружающим ее веществом, пояснил популяризатор астрономии и космонавтики Александр Киселев.

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По его словам, сверхмассивные черные дыры не только поглощают материю, но и выделяют огромные объемы энергии. Во время аккреции вещество разогревается до экстремальных температур, из-за чего окружающий газ ускоряется и начинает двигаться наружу. Именно это и приводит к формированию мощных потоков вещества.

Киселев отметил, что даже относительно спокойные объекты, такие как Стрелец А*, не являются пассивными. Вблизи черной дыры газ и пыль формируют аккреционный диск, где из-за гравитации, трения и магнитных полей часть нагретого вещества выбрасывается в пространство. Эти выбросы могут принимать форму как узконаправленных струй, так и более рассеянного космического ветра.

По словам специалиста, космический ветер воздействует на холодные газовые облака в центре галактики, вытесняя их от черной дыры. Этот процесс нередко сравнивают с «галактическим пылесосом», очищающим центральные области. Существуют разные гипотезы его происхождения, однако ключевую роль, по мнению ученых, могут играть магнитные поля, ускоряющие заряженные частицы и направляющие их наружу, передает Aif.ru.

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