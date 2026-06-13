Астроном рассказал, как получить редкие кадры сближения Луны и Плеяд

Момент красивого сближения Луны и рассеянного звездного скопления Плеяды в ночь на 14 мая можно будет "поймать" в объектив в Москве и других городах, если выбрать правильное время и место для съемки. Об этом сообщил ТАСС ведущий научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН, профессор Иркутского государственного университета Сергей Язев.

Луна каждый месяц проходит вблизи тех или иных планет и звезд, видимых с Земли, и иногда закрывает их. Покрытие Луной Плеяд в России будет видно только на Чукотке, оно начнется в 20:00 мск 13 июня. Но фотографы в Москве и других городах смогут получить редкие кадры сближения объектов под утро воскресенья, 14 июня.

"13 июня спутник Земли будет выглядеть, как узкий серп. Он появится над горизонтом на востоке незадолго до восхода солнца и будет совсем рядом с рассеянным звездным скоплением Плеяды. Астрофотографы имеют хорошие шансы получить редкие кадры сближения. Для этого необходимо выбрать точку съемки на возвышенности, чтобы низкий месяц ничего не загородило. И нужно действовать быстро: от момента восхода Луны до утренней зари времени пройдет совсем немного. Начинать смотреть на небо нужно незадолго до восхода", - сказал ученый.

Астроном напомнил, что в Японии скопление Плеяды называют "Субару" - отсюда название и логотип известного автомобильного бренда.