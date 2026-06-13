Anthropic закрыла доступ к своим передовым ИИ-моделям по требованию властей США

Власти США потребовали от американской компании Anthropic заблокировать иностранным пользователям доступ к своим самым продвинутым ИИ-моделям Fable 5 и Mythos 5. В компании заявили, что были вынуждены отключить от них всех пользователей.

Накануне Anthropic получила от министра торговли США распоряжение закрыть доступ к своим передовым ИИ-моделям для всех иностранных граждан, включая сотрудников компании, поскольку ведомству стало известно об уязвимости, которая может быть использована злоумышленниками в ущерб интересам национальной безопасности. В Anthropic не нашли иного способа выполнить это требование, кроме как полностью отключить пользователей от передовых моделей Mythos 5 и Fable 5, включая тех, кто находится на территории США. Фактически, работа пользователей с Fable 5 и Mythos 5 оказалась полностью парализованной.

В начале июня стало известно, что национальное агентство безопасности США (АНБ) может использовать ИИ-модель Claude Mythos от Anthropic для проведения киберопераций против других государств. При этом остается неизвестным, участвуют ли сотрудники Anthropic непосредственно в кибероперациях или только обеспечивают техническую поддержку модели. Официальных комментариев о том, как именно Mythos используется внутри АНБ, пока нет.