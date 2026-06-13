Древнее захоронение раскрыло необычные обряды железного века

Международная группа ученых повторно исследовала останки женщины и подростка, найденные в древнем кургане на северо-западе Шотландии, и обнаружила признаки необычных посмертных манипуляций. Результаты работы опубликованы в журнале New Scientist.

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Исследование касалось захоронения возле озера Лох-Боррали, где между 50 годом до нашей эры и 70 годом нашей эры были похоронены два человека. Благодаря особенностям местной среды их кости сохранились значительно лучше, чем во многих других районах Британских островов.

При изучении останков ученые выявили следы обработки, появившиеся уже после смерти. На внутренней поверхности черепа женщины сохранились ровные надрезы, которые, по мнению исследователей, могли остаться после намеренного извлечения головного мозга. Кроме того, некоторые длинные кости оказались изменены и заострены на концах, что указывает на их целенаправленную обработку.

Авторы работы считают, что захоронение не было результатом единовременного обряда. По их версии, останки могли использоваться в нескольких последовательных ритуалах, после чего были собраны и помещены в курган. Такая практика, по мнению исследователей, свидетельствует о сложных представлениях местного населения о смерти, памяти и загробной жизни.

Для изучения происхождения погребенных специалисты использовали остеологический, изотопный и генетический анализы. Полученные данные показали, что женщина и подросток, вероятно, выросли примерно в 80 километрах от места захоронения. Это означает, что к моменту смерти они находились далеко от района своего детства.

Анализ древней ДНК также позволил установить вероятное родство между погребенными. Исследователи пришли к выводу, что они могли быть троюродными родственниками по материнской линии. Генетические связи при этом прослеживаются как с населением Оркнейских островов, так и с жителями других районов северной Шотландии.

По мнению авторов работы, полученные результаты указывают на высокую мобильность местных сообществ в железном веке. Ученые предполагают, что небольшие группы людей регулярно перемещались вдоль северного побережья Шотландии и между островами, поддерживая родственные контакты и распространяя общие культурные традиции.