Ученые нашли способ защитить Землю от солнечных бурь

Землю от космической непогоды защищает магнитосфера — своеобразный магнитный пузырь, отражающий опасные частицы Солнца. Раньше человечество могло лишь предсказывать бури и готовиться к последствиям, но исследователи из Бостонского университета предложили технологию активной защиты под названием StormWall.

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Идея проекта — вывести на геосинхронную орбиту 6 космических аппаратов. На каждом разместят запасы веществ (барий, литий, натрий или кальций), которые по команде испаряются. Если к планете приближается мощная солнечная буря, спутники сбрасывают материал, а солнечный свет ионизирует его, превращая в облако электрически заряженной плазмы.

Это облако самостоятельно дрейфует к границе магнитосферы со стороны Солнца и утолщает её. В результате замедляется процесс магнитного пересоединения — момента, когда магнитные поля солнечного ветра совпадают с земным полем и временно сливаются, открывая дорогу потоку энергии, который вызывает геомагнитные бури. Искусственная плазма нарушает этот поток и снижает интенсивность бури более чем на 50%.

Учёные проверили концепцию на компьютерной модели реальной исторической бури мая 2024 года (её назвали «бурей в День матери»). В сценарии с активированным плазменным экраном StormWall сила возмущений упала более чем вдвое.

Чтобы обеспечить надёжное покрытие, вся орбитальная группировка должна будет нести груз, эквивалентный примерно дюжине автоцистерн. Затраты на такую миссию будут огромными, и после запуска система станет одноразовой — пополнить запас вещества невозможно. По сути, это решение «выстрелил и забыл».

Поскольку магнитосфера окутывает всю планету, StormWall станет коллективным щитом для Земли в целом, подчёркивают авторы.