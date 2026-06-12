Нейросеть Claude может стать недоступной для россиян даже с VPN

Нейросеть Claude начнет запрашивать у российских пользователей паспорт и селфи, а в определенных случаях передавать эти данные властям США и других стран. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на новую политику конфиденциальности ИИ-ассистента от компании Anthropic.

Там закреплена юридическая возможность требовать удостоверение личности и биометрию. Об этом пользователей нейросети предупреждали и раньше, но теперь это официально прописано в документе.

В документе также указано, что при подозрении на преступную деятельность Anthropic будет выполнять свою «обязанность сотрудничать с властями». Если нейросеть совершит деструктивное действие, Anthropic сможет передать регуляторам реальные данные того, кто запустил процесс.

Эксперт по внедрению AI Роман Адаменко заявил Baza, что эти изменения фактически означают для россиян невозможность привычного использования Claude: по его словам, гражданин РФ при попытке подтверждения личности с помощью документов, скорее всего, получит отказ. Он убежден, что обмануть систему контроля не получится.

По словам Адаменко, ужесточение связано с развитием агентских функций Claude — доступа к почте, файлам и внешним API.