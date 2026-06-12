Gemini научился самостоятельно настраивать изображение и звук на телевизорах

Нейросеть Gemini на телевизорах под управлением Google TV с обновлением получила доступ к управлению рядом системных и аппаратных настроек, что позволяет пользователям изменять параметры устройства с помощью естественных голосовых команд. Об этом сообщает Android Headlines.

Теперь Gemini способен регулировать яркость экрана, настраивать параметры звука и открывать нужные разделы меню без необходимости вручную искать их в интерфейсе. По замыслу компании, это должно существенно упростить взаимодействие с телевизором и сократить время на выполнение повседневных задач.

Особенностью решения стала способность Gemini понимать запросы, сформулированные в свободной форме. Например, жалоба на слишком темное изображение может автоматически привести к повышению яркости экрана, а сообщение о плохо различимых диалогах — к корректировке звуковых настроек для повышения разборчивости речи. Также ИИ способен активировать комплексные сценарии настройки изображения и звука под конкретный тип контента, включая спортивные трансляции.

Первоначально новая функциональность станет доступна для флагманских телевизоров TCL, включая модели QM9K, X11L, QM9L, QM8L и RM9L в США. После завершения периода эксклюзивности обновление будет распространено на совместимые устройства других брендов на Android TV OS 14 и выше.