Для Windows 11 вышло обновление с новыми функциями и исправлением более 200 угроз

Microsoft выпустила крупное обновление KB5094126 для Windows 11, которое включает десятки новых функций, масштабные улучшения производительности, а также исправления более двухсот уязвимостей безопасности. Об этом сообщает Engadget.

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Ключевым нововведением стал режим низкой задержки, предназначенный для ускорения работы интерфейса операционной системы. При открытии таких компонентов, как меню «Пуск», поиска или центра уведомлений, система временно повышает частоту процессора до максимальных значений, что позволяет сократить задержки при загрузке элементов интерфейса. Внедрение функции на устройства пользователей будет происходить поэтапно.

Компания также продолжает модернизацию меню «Пуск». В будущих сборках пользователи смогут самостоятельно добавлять, удалять или полностью скрывать отдельные разделы интерфейса. В текущем обновлении Microsoft сосредоточилась на оптимизации скорости загрузки приложений из Microsoft Store и улучшении работы встроенного поиска. Теперь система начинает предлагать результаты уже после ввода первых двух символов запроса.

Среди других нововведений называют поддержку одновременного использования веб-камеры несколькими приложениями, возможность передачи аудио сразу на две пары наушников с поддержкой Bluetooth LE, настройку имени основной пользовательской папки, а также расширенные инструменты мониторинга нейропроцессоров в «Диспетчере задач» для устройств, оснащенных ИИ-ускорителями.

Отдельное внимание в обновлении уделено безопасности: Microsoft устранила 206 уязвимостей различного уровня критичности, включая несколько серьезных и критических угроз. В их числе уязвимость CVE-2026-45657 с рейтингом опасности 9,8 из 10, которая потенциально позволяла злоумышленникам выполнять произвольный код на уровне ядра операционной системы.