Вышло крупное обновление Telegram

Разработчики Telegram выпустили крупное обновление с продвинутым форматированием сообщений и расширенными возможностями для разработчиков ботов. Об этом говорится в блоге компании.

После обновления боты получили возможность использовать таблицы, цитаты, списки задач, математические формулы и Markdown-разметку (».md»), а также встраивать мультимедийные элементы, включая карусели и коллажи. Новые инструменты ориентированы на образовательные, корпоративные и сервисные сценарии использования, где требуется структурированное представление информации.

Дополнительно пользователи смогут назначать ботов администраторами групповых чатов и делегировать им обработку заявок на вступление, что упрощает управление крупными сообществами.

Изменения коснулись и встроенных опросов: к вариантам ответов теперь можно прикреплять ссылки, что открывает дополнительные возможности для проведения голосований и сбора обратной связи.

Встроенный браузер Telegram получил поддержку файлов с разметкой Markdown, а также функцию быстрого выбора браузера для открытия внешних ссылок.

Отдельно компания выпустила полноценные приложения Telegram для смарт-часов на базе watchOS и Wear OS.