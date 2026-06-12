Раскрыты особенности нижнего белья от Prada, в котором астронавты NASA высадятся на Луну

Астронавты NASA будут высаживаться на Луну в нижнем белье от Prada. О том, для чего люксовому бренду необходимо участие в космической программе, расскажет научный обозреватель Николай Гринько.

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Заголовки, разлетевшиеся по всем информационным каналам, рисуют в воображении забавную картинку: из лунного модуля на реголитовую поверхность выходит астронавт, на котором нет ничего, кроме дорогого белья от Prada.

Разумеется, именно такого эффекта и добивались журналисты, добавляя тем самым просмотров своим публикациям. Однако стоит уточнить две важные детали. Во-первых, никто не выпустит человека на Луну без скафандра. А во-вторых, белье, о котором идет речь, имеет очень мало общего с трусами и майками – скорее его можно назвать рабочей спецодеждой.

Скафандр – это необычайно сложно устроенная система, и среди прочего в этот комплект входит специализированная одежда: влагоотводящее белье и костюм водяного охлаждения (КВО). Именно КВО и разрабатывает итальянский модный дом Prada, специализирующийся на производстве элитной одежды, обуви, сумок, аксессуаров и парфюмерии.

По сути, костюм водяного охлаждения представляет собой облегающий тканевый комбинезон, пронизанный сетью пластиковых трубок, по которым циркулирует вода, отводящая от тела тепло. Как ни странно, пользуются такими костюмами не только космонавты. КВО применяют и на Земле, если нужно уберечь человека от перегрева: на сталелитейных заводах, при тушении пожаров и так далее. Общая длина трубок в КВО может достигать 65 метров, а его вес вместе с водой, насосом и системой автоматической регулировки – 3 килограмма.

Prada сотрудничает с NASA уже два года: в позапрошлом году эта люксовая марка представила концепцию скафандра Axiom Extravehicular Mobility Unit (AxEMU). Тогда отмечалось, что новое снаряжение отличается большей подвижностью и наличием современных систем мониторинга здоровья. Кроме того, скафандр имеет особое внешнее покрытие, которое отражает солнечный свет и не дает лунной пыли попасть в его внутренние слои.

А совсем недавно, в июне 2026 года, в Нью-Йорке состоялась презентация внутреннего комбинезона с системой охлаждения. В Prada заявляют, что у специалистов компании накоплен огромный опыт работы с самыми современными технологиями и материалами, благодаря которому они способны выполнять сложнейшие задачи для таких ответственных миссий, как высадка человека на Луну.

Звучит все это достаточно убедительно, хотя в мире существует множество других компаний, гораздо более близких к высоким технологиям и космонавтике. Зачем же тогда модный дом, существующий с 1913 года и известный в первую очередь одеждой премиум-класса, так стремится работать на NASA?

На это есть очень серьезная и объективная причина: кризис в индустрии предметов роскоши. В последние годы спрос на них критически падает. Этому способствует и политико-экономическая ситуация в мире, и общее настроение молодых потребителей, не заинтересованных в дорогой одежде и аксессуарах. Поэтому Prada в первую очередь рассчитывает на то, что бренд для новой аудитории будет связан с передовыми решениями и высокими технологиями.

А кроме того, компания рассчитывает получить выход на высокообеспеченную аудиторию: не секрет, что NASA активно развивает идею космического туризма, а позволить себе такое путешествие могут только самые богатые люди. Разумеется, Prada рассчитывает, что их логотип будет размещен на максимальном количестве одежды, которой эти путешественники будут пользоваться во время самого яркого приключения всей их жизни.

В такой стратегии есть свои резоны, и, вероятно, у модного дома действительно получится удержаться на плаву даже в такое неспокойное для высокой моды время.

Хотя…