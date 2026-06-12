Россия в Арктике. Как Отечество прокладывает себе путь среди льдов

Лидер Арктики

Технический проект сверхмощного головного атомного ледокола "Россия" проекта 10510 "Лидер" был разработан в 2017 году ЦКБ "Айсберг".

Это судно заложили в 2020 году на стапелях судостроительного комплекса "Звезда" в Приморском крае. Как рассказали ТАСС в "Атомфлоте" (входит в госкорпорацию "Росатом"), спуск на воду головного "Лидера" планируется в марте 2028 года, сдача — в декабре 2029-го. "Среди строящихся и действующих атомных ледоколов "Лидер" ("Россия" — прим. ТАСС) действительно является самым мощным и большим", — отметили в предприятии.

В строительстве "России" задействовано более 100 предприятий нашей страны.

Известные на сегодня технические характеристики ледокола "Россия" проекта 10510:

ширина корпуса — 47,7 м;длина — почти 210 м;мощность на валах — 120 МВт.

Акватория бухты Большой Камень, где строится ледокол, — единственная в стране, где можно беспрепятственно спустить на воду этого "атомного гиганта", отмечают в "Атомфлоте".

"Россия" сможет преодолевать льды толщиной более 4 м. Судно оснастят ядерной энергетической установкой "РИТМ-400", имеющей два реактора тепловой мощностью 315 МВт каждый. Ее поставщиком является компания "ОКБМ "Африкантов" (предприятие госкорпорации "Росатом"). Будет создан и бортовой тренажер, предназначенный для обучения и подготовки специалистов по управлению судовой ядерной энергетической установкой.

Почему ледоколы важны

"Этот сверхмощный атомный ледокол Росатома обеспечит ритмичность проводок судов в восточном районе акватории Северного морского пути", — отметили в "Атомфлоте", говоря о "России".

Северный морской путь — кратчайший судоходный маршрут для перевозки грузов между Европой и странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

Протяженность Севморпути — 2 500 морских миль (чуть более 4,6 тыс. км — прим. ТАСС), его акватория большее время года покрыта льдом. Большинство судов не имеет высокого ледового класса, а иногда он совсем отсутствует. Для прохода требуется ледокольная проводка: атомный ледокол идет впереди и оставляет за собой канал, по которому идут суда. Такая проводка называется методом лидирования. Есть буксировка вплотную, когда атомный ледокол берет на буксир проводимое судно.

При этом атомные ледоколы безопасны, имеют большую автономность плавания и гораздо более мощные, чем дизель-электрические, подчеркивают в "Атомфлоте". Например, универсальные атомные ледоколы проекта 22220 могут работать до семи лет без перезарядки ядерного топлива. Их мощность на валах — 60 МВт (или 81,5 тыс. лошадиных сил — прим. ТАСС). Для сравнения: самый мощный в стране дизель-электрический ледокол "Виктор Черномырдин" выдает на валах 25 МВт.

Триколор во льдах

Кроме того, сейчас в Санкт-Петербурге, на Балтийском заводе Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) строятся новые атомоходы проекта 22220, рассказали ТАСС в ОСК. Они меньше "Лидера", первые четыре ледокола уже успешно работают в Арктике. "Корпус судов проекта 22220 изготовлен из прочной, устойчивой к коррозии стали и защищен от образования наледи и налипания льда. Суда могут пробивать дорогу во льдах толщиной до 3 м", — сообщили в ОСК.

Ядерная энергетическая установка атомоходов 22220 состоит из двух ядерных реакторов "РИТМ-200", срок службы которых составляет 40 лет. Ледоколы этого проекта — двухосадочные (универсальные). Они могут быстро менять глубину погружения благодаря специальной балластной системе и ходить как на глубоководных участках Арктики (в том числе в Баренцевом, Печорском, Карском морях), так и в устьях сибирских рек — Енисея и Оби, следует из описания проекта.

Технические характеристики ледоколов проекта 22220:

ширина корпуса — 34 м;длина — 173,3 м;минимальная рабочая осадка — 9,03 м;полная осадка — 10,5 м;водоизмещение — более 33,5 тыс. тонн.

Головной универсальный атомный ледокол проекта 22220 назван в честь легендарного судна "Арктика" проекта 10520, которое первым в мире достигло Северного полюса в надводном плавании в 1977 году. Новая "Арктика" была заложена в 2013-м, а в октябре 2020 года передана "Атомфлоту".

Второе судно проекта (одновременно первое серийное — прим. ТАСС) — атомный ледокол "Сибирь" — было заложено на Балтийском заводе ОСК 26 мая 2015 года. В состав "Атомфлота" судно вошло в декабре 2021 года.

В июле 2016 года состоялась церемония закладки третьего атомного ледокола — "Урал", который был сдан в эксплуатацию в ноябре 2022-го. Закладка четвертого ледокола — "Якутия" — состоялась 26 мая 2020 года. Государственный флаг РФ на нем был поднят 28 декабря 2024 года.

На Балтийском заводе ОСК также строятся:

пятый ледокол — "Чукотка", заложен в 2020 году, спущен на воду в ноябре 2024 года, скоро отправится на заводские ходовые испытания на Балтику;шестой — "Ленинград", заложен в январе 2024 года;седьмой — "Сталинград", заложен в ноябре 2025 года.

Труженики Севера

В состав современного атомного ледокольного флота России входят восемь судов с ядерной энергетической установкой. Помимо самых мощных на сегодня атомоходов проекта 22220 "Арктика", "Сибирь", "Урал" и "Якутия", это "Ямал" и "50 лет Победы" мощностью 75 тыс. лошадиных сил, а также "Таймыр" и "Вайгач" мощностью около 50 тыс. лошадиных сил.

Атомный ледокол "50 лет Победы" обеспечивает безопасные ледокольные проводки судов на Северном морском пути, а летом доставляет на Северный полюс участников международной арктической экспедиции "Ледокол знаний". В августе 2026 года из Мурманска стартует уже седьмая экспедиция.

Анна Юдина