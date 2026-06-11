Мединский резко высказался об участии ИИ в Союзе писателей России

Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что он не даст искусственному интеллекту вступить в Союз писателей. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, что Мединский возглавляет организацию. По его словам, союз ожидает заявки от ИИ, но принимать ее не намерен.

«Мы, конечно, ждем, когда нам напишет заявление искусственный интеллект, чтобы вступить в Союз писателей, но пока я здесь — мы его не примем», — заявил он во время встречи с китайским автором Мо Янем.

Ранее Мединский вручил госнаграды историку Спицыну и публицисту Холмогорову.