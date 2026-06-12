У пчел обнаружили способность узнавать человеческие лица

Медоносные пчелы на первый взгляд кажутся простыми созданиями, порхающими от цветка к цветку. Однако наука уже давно показывает, что их визуальный мир гораздо богаче, чем мы привыкли думать. Исследование, опубликованное в журнале Journal of Experimental Biology, доказало, что эти насекомые с мозгом менее чем в миллион нейронов могут быть обучены различать изображения человеческих лиц.

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Ученые научили отдельных пчел выбирать конкретную фотографию человеческого лица и избегать других похожих изображений. За правильный выбор насекомые получали каплю сахарного сиропа, а за ошибку - горькую хининовую воду. В решающем тесте без вознаграждения пчелы продолжали уверенно выбирать нужное лицо с точностью более 80 процентов, даже когда им показывали совершенно новые фотографии.

Как пояснил исследователи, пчелы не воспринимали лица как люди. Они учились распознавать общую конфигурацию - соотношение частей, а не отдельные черты вроде носа или глаз. Для них эти изображения были чем-то вроде "странных цветов", которые ассоциировались с наградой.

Ранние эксперименты с простыми рисунками из точек и линий, имитирующими лицо, подтверждали, что пчелы реагируют именно на целостную конфигурацию, а не на отдельные элементы. Если расположение частей менялось, насекомые переставали узнавать образ.

Также ранее учение утверждали, что пчелы способны осваивать новые ракурсы сложных объектов, если им предварительно показывали несколько разных видов. Их зрительная память оказалась достаточно гибкой, чтобы интерполировать промежуточные углы.

В ходе исследования было выяснено, что крошечный мозг пчелы демонстрирует удивительную эффективность. С примерно 950 тысячами нейронов насекомые проявляют высокий уровень обучения, категоризации и сложных зрительных различений. Это не магия, а биологическая оптимизация: пчелы прекрасно приспособлены к решению конкретных задач, прежде всего поиску цветов, ориентации и запоминанию источников пищи.

Открытие имеет и практическое значение, так как пчелы являются важнейшими опылителями. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), три четверти самых продуктивных сельскохозяйственных культур в мире зависят от них хотя бы частично, а 35 процентов мирового объема сельскохозяйственной продукции так или иначе связаны с деятельностью поллинаторов.