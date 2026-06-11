Ученые выяснили, как передавать информацию в прошлое

Группа физиков-теоретиков под руководством Марка Уайлда, доцента Корнеллского университета, представила результаты работы, опубликованные в журнале Physical Review Letters. Исследователи продемонстрировали, что теоретически информацию можно передавать из будущего в прошлое, используя квантовые каналы связи. Это открытие бросает вызов некоторым существующим теориям о внутреннем устройстве чёрных дыр и их эволюции.

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Одно из важнейших следствий данной работы касается гипотез об испарении чёрных дыр. Согласно одной из популярных моделей, этот процесс может быть разновидностью квантовой телепортации, что позволяет согласовать квантовую механику с общей теорией относительности. Однако авторы исследования обнаружили серьёзные информационно-теоретические ограничения для такого сценария.

В центре внимания учёных оказались так называемые замкнутые времяподобные кривые. Так физики и математики называют гипотетические каналы в структуре пространства-времени, перемещаясь по которым объект возвращается в исходную точку не только пространственно, но и временно. Теория относительности Эйнштейна допускает существование подобных петель, что теоретически открывает возможность путешествий назад во времени.

Многие специалисты сомневаются, что такие кривые могут существовать в реальности, поскольку их наличие привело бы к неразрешимым парадоксам, противоречащим современному пониманию устройства Вселенной. Другие исследователи, напротив, полагают, что квантовая механика способна разрешить эти противоречия.

Авторы новой работы показали, что квантовые временные петли потенциально пригодны для отправки информации в прошлое, даже если эти каналы создают значительные помехи, искажающие часть передаваемых данных. Расчёты подтверждают, что процедуры, аналогичные тем, что сегодня используются для телепортации квантовых состояний частиц на большие расстояния, можно применить и для обратной передачи во времени — с помощью долгоживущих квантовых ячеек памяти.

Результаты исследования, таким образом, не только ставят под сомнение некоторые теории о чёрных дырах, но и предлагают конкретный механизм для реализации информационной связи через временные петли. Хотя до практических экспериментов ещё далеко, работа американских физиков задаёт новые рамки для обсуждения границ между квантовой механикой, теорией относительности и природой времени.