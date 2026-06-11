Спасли озон, но отравили планету: новый токсин накрыл Арктику

Вещества, которые человечество внедрило для восстановления озонового слоя после запрета хлорфторуглеродов, породили новую масштабную экологическую угрозу. Речь идёт о трифторуксусной кислоте (ТФК) — стойком токсине, который сегодня обнаруживают даже в отдалённых арктических районах. Статья по этой теме опубликована в журнале Geophysical Research Letters.

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Специалисты Ланкастерского университета подсчитали, что в период с 2000 по 2022 год на поверхность планеты выпало примерно 335 500 тонн трифторуксусной кислоты. Это соединение относится к классу ПФАС — так называемых «вечных химикатов», которые почти не разлагаются естественным путём и постепенно накапливаются в почве и воде.

Основным источником ТФК стали продукты распада двух групп газов: гидрохлорфторуглеродов и гидрофторуглеродов. Именно эти летучие вещества пришли на смену старым фреонам в холодильном оборудовании и кондиционерах. Поскольку они сохраняются в атмосфере долгое время, воздушные потоки переносят их на огромные расстояния от мест выбросов. Этим объясняется тот факт, что высокие концентрации ТФК фиксируются даже в арктических ледяных кернах.

Учёные бьют тревогу из-за долгосрочного воздействия этого токсина на живую природу. Европейское химическое агентство уже относит ТФК к веществам, опасным для водных организмов. В ряде стран также обсуждается возможность признать это соединение потенциально токсичным для репродуктивной системы человека.

Проблема усугубляется тем, что на смену гидрофторуглеродам сейчас приходят новые хладагенты — гидрофторолефины. Они распадаются в атмосфере ещё быстрее, что в ближайшие десятилетия может вызвать лавинообразный рост концентрации ТФК в водоёмах. Авторы исследования настаивают на необходимости глобального мониторинга этой ситуации и требуют более тщательно оценивать безопасность альтернативных соединений до того, как их запустят в массовое производство.