Раскрыты новые факты о пандемии "Черной смерти"

По данным портала "RG.Ru", изучение средневековых погребений позволило предположить, что «Черная смерть» поражала население не случайным образом. Новые доказательства указывают на повышенную восприимчивость к чуме молодых людей, а также тех, кто в детстве пережил тяжелые заболевания или периоды голода.

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Ученые пришли к таким выводам, сопоставив останки жертв эпидемии с костями людей, умерших в межэпидемические периоды, на основе анализа нескольких британских кладбищ. Выяснилось, что в обычных захоронениях преобладали люди в возрасте 25–34 лет, тогда как среди погибших от чумы значительно чаще встречались личности 15–24 лет. Доля молодежи в чумных могилах оказалась почти двукратно выше по сравнению с доэпидемическим периодом, что свидетельствует о разном воздействии инфекции на различные возрастные группы.

Дополнительное исследование выявило у многих жертв признаки сильного физиологического стресса в раннем детстве. На зубах сохранились следы задержки развития, характерные для условий голода, болезней или иных неблагоприятных факторов юности. Авторы исследования полагают, что перенесенные в ранние годы лишения ослабляли организм и повышали вероятность летального исхода во время пандемии. Эти данные показывают, что распространение чумы зависело не только от патогена, но и от состояния здоровья людей задолго до момента заражения.