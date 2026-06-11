Найден ключ к расшифровке одного из самых таинственных языков мира

Исследователи сделали важный шаг к расшифровке сидетского языка - одного из самых загадочных языков древней Анатолии. Им удалось идентифицировать пять ранее неизвестных букв алфавита, что существенно расширило возможности для чтения и анализа древних текстов.

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На сидетском языке говорили более двух тысяч лет назад жители города Сиде, располагавшегося на южном побережье Малой Азии. Несмотря на десятилетия исследований, этот язык до сих пор остается расшифрованным лишь частично из-за крайне ограниченного числа сохранившихся надписей.

Новое открытие увеличило число известных букв сидетского алфавита с 26 до 31. Ключевую роль сыграли недавно найденные двуязычные тексты и длинные надписи, содержащие несколько десятков строк. Они предоставили ученым гораздо больше материала для сравнительного анализа.

Работа также позволила по-новому взглянуть на историю самого города. В частности, исследователи пришли к выводу, что встречающиеся в древних текстах названия "Сируавн" и "Сируаван", вероятно, относятся к Сиде. Это открывает новые возможности для изучения происхождения названия города и его ранней истории.

Сидетский относится к лувийской ветви анатолийских языков. Новые данные подтверждают, что город существовал задолго до появления здесь греческих переселенцев. Более того, прибывшие в регион эллины со временем перешли на язык местного населения.

Даже после походов Александра Македонского жители Сиде еще несколько столетий продолжали использовать свой язык в повседневной жизни и письменности. Лишь позднее он исчез из употребления, оставив после себя множество до сих пор нерасшифрованных текстов.