"Капсула времени" в Израиле сохранила мир, существовавший до неандертальцев

На севере Израиля начались масштабные раскопки доисторической пещеры, которую ученые уже называют настоящей "капсулой времени". Памятник сохранился в исключительном состоянии и способен рассказать о жизни людей, населявших регион от 400 до 250 тысяч лет назад.

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Пещера расположена недалеко от города Фурейдис к югу от Хайфы. Она относится к ашельско-ябрудской культуре - одному из последних этапов нижнего палеолита на территории Леванта.

По словам исследователей, подобные объекты встречаются крайне редко. Многие памятники этого периода либо плохо сохранились, либо недоступны для полномасштабного изучения. Новая находка позволяет буквально шаг за шагом восстановить образ жизни древних охотников-собирателей.

Уже первые работы принесли важные результаты. В пещере обнаружены кости ланей, газелей и древних лошадей, а также следы использования воды, которую люди, вероятно, приносили сюда самостоятельно. Кроме того, найдены каменные орудия труда, изготовленные с применением сложных для своего времени технологий обработки кремня.

Особую ценность памятнику придает его возраст. Он относится к периоду, предшествовавшему распространению неандертальцев и появлению прямых предков современного человека в регионе.

Ученые надеются, что дальнейшие раскопки помогут лучше понять, как были организованы жизнь, охота и социальные связи древних сообществ. Ранее в пещерах этого периода уже находили свидетельства длительного использования огня и передачи технологических навыков между поколениями.