Названы самые популярные в мире наушники

Apple возглавила рынок беспроводных наушников в первом квартале 2026 года. Об этом говорится в отчете аналитической компании Smart Analytics Global.

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По данным исследования, на начало июня доля Apple в мировых продажах TWS-наушников составила 23%. Еще 8% рынка пришлось на бренд Beats, входящий в экосистему компании. Второе место в рейтинге заняла Xiaomi с долей 11%.

Ключевым драйвером продаж Apple остаются флагманские модели AirPods Pro. По оценкам аналитиков, на AirPods Pro 3 и AirPods Pro 2 пришлось около 44% всех продаж наушников компании. Благодаря высокому спросу на премиальные устройства Apple обеспечила почти половину мировой выручки рынка TWS в первом квартале 2026 года, не учитывая показатели бренда Beats.

В целом сегмент полностью беспроводных наушников продолжает демонстрировать устойчивый рост. По итогам первого квартала объем рынка увеличился на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Аналитики ожидают, что по итогам 2026 года мировые поставки TWS-наушников вырастут еще на 10 млн единиц.

Позитивная динамика, по прогнозам Smart Analytics Global, сохранится и в следующем году. В 2027 году объем мировых поставок беспроводных наушников может увеличиться еще примерно на 2%, приблизившись к отметке в 350 млн устройств.