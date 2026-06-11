Китай намерен внедрить человекоподобных роботов во все процессы жизни

Китай запустил общенациональную программу по внедрению человекоподобных роботов на заводах, складах и в больницах, сообщает South China Morning Post.

Проект охватывает производство, здравоохранение и ликвидацию последствий стихийных бедствий. Местные власти и госкомпании должны до конца года протестировать технологию и начать ее использовать.

До конца июня участники программы обязаны представить планы реализации, а первые отчеты о ходе работ — к концу ноября. Как говорится в документе двух китайских ведомств, к концу 2026 года ключевые образцы роботов пройдут проверку и перейдут в «рабочий режим» в ряде типовых сценариев.

Пекин намерен создать более 100 высокоэффективных приложений и внедрить 10 тысяч роботов к концу года, заявил старший директор лаборатории робототехники Vivo Шао Хао. По его словам, цель отражает сдвиг в приоритетах: отрасль переходит от логики демонстраций к выполнению реальных задач. Шести месяцев, по его мнению, достаточно, чтобы приблизиться к жизнеспособным технологическим и инженерным решениям.