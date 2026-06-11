У берегов Аргентины нашли коралловый «город» размером с Ватикан

На дне Атлантического океана у берегов Аргентины нашли скрытый коралловый «город». Там расположен крупнейший известный риф Bathelia candida. Он занимает площадь около 0,4 квадратных километров – примерно как Ватикан.

На рифе выявили процветающую экосистему. Ученые запечатлели рыб, осьминогов, крабов и морских звезд. Около 30 видов предположительно являются новыми для науки. Экспедиция также засняла гигантскую призрачную медузу (Stygiomedusa gigantea), одну из крупнейших и наиболее редко встречающихся медуз на Земле.

Риф возник недалеко от активного холодного источника, обладающего собственной экосистемой. Ученые отметили, что следует дополнительно изучить связь между холодными течениями и глубоководными коралловыми рифами.

Всего команда из Университета Буэнос-Айреса и Национального совета по научно-техническим исследованиям Аргентины обследовала участок океанского дня протяженностью около 900 км. Дистанционный подводный аппарат зафиксировал еще одну «достопримечательность» – остов кита, где возникла собственная локальная экосистема.

Останки лежали на глубине 3890 метров. Судя по их состоянию, кит умер еще несколько десятилетий назад, и его кости стали средой обитания для других организмов, сообщает Science Alert.

Ранее стало известно, что крупнейший коралл возрастом более 2 тысяч лет нашли на Марианских островах. Площадь колонии составила 1,3 тысяч квадратных метров.