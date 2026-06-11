Apple прекращает поддержку старых моделей часов и ТВ-приставок

После выхода новых операционных систем для «яблочных» устройств стало известно о прекращении поддержки некоторых старых моделей Apple Watch и телеприставок Apple TV.

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Поддерживаемые устройства для watchOS 27

Apple исправила ошибку в списке совместимости: Apple Watch Series 9 официально поддерживаются watchOS 27. Ранее модель отсутствовала на сайте, что вызвало путаницу.

После WWDC 2026 на странице совместимых устройств отображался сокращённый список: Apple Watch SE 3, Series 10, Series 11, Ultra 2 и Ultra 3. На этом фоне предполагалось, что Series 9 исключена, несмотря на общий процессор S9 с Ultra 2.

После выхода первой бета-версии watchOS 27 Series 9 без проблем установили обновление, а Apple подтвердила MacRumors, что исключение было ошибкой и поддержка сохраняется. Информация на сайте была обновлена.

В watchOS 27 прекращена поддержка Apple Watch Series 6, Series 7, Series 8, а также оригинальных Ultra и SE 2. Это одно из самых заметных сокращений совместимости за последние годы.

Обновление добавляет Siri AI, расширенные данные тренировок, поддержку испанского языка для Workout Buddy и другие функции.

Поддерживаемые устройства для tvOS 27

Apple прекращает поддержку крупных обновлений для старых моделей Apple TV. С выходом tvOS 27 устройства Apple TV HD и Apple TV 4K первого поколения не получат новую версию операционной системы.

Это означает завершение поддержки для Apple TV HD, который с 2015 года регулярно получал обновления tvOS и новые функции на протяжении 11 лет. Apple TV 4K первого поколения также завершает цикл крупных обновлений после 9 лет поддержки.

Важно отметить, что обе приставки останутся полностью функциональными для повседневного использования, включая работу стриминговых приложений. Однако они больше не будут получать новые функции. Apple может выпускать лишь небольшие обновления, направленные на исправление ошибок и повышение безопасности.