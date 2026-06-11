Ученые выяснили, почему ленивцы медленные

Ленивцы являются обладателями самого медленного метаболизма среди млекопитающих. Ученые из Института Веллкома Сэнгера (Великобритания) в ходе генетического анализа раскрыли причину этой особенности.

Ленивцы вместе с броненосцами и муравьедами относятся к Xenarthra – единственному отряду плацентарных млекопитающих, который появился в Южной Америке. Ученые проанализировали геномы двупалого ленивца Линнея (Choloepus didactylus) и южного муравьеда (Tamandua tetradactyla). Они выявили необычные генетические элементы, связанные с выработкой энергии у ленивцев.

Xenarthra появились 65,5 миллионов лет назад. Многие представители этого отряда, в том числе гигантские ленивцы, вымерли. Ныне живущие ленивцы делятся на два семейства: двупалые и трехпалые. Большую часть времени они проводят на деревьях и перемещаются крайне медленно.

В ходе анализа ученые обнаружили «прыгающие гены», которые ленивцы сохраняли на протяжении миллионов лет. Эти гены связаны с митохондриями и метаболическими путями. Ученые связали их с эволюцией чрезвычайно медленного метаболизма животных.

«Прыгающие гены», или транспозоны – последовательности ДНК, способные копировать и вставлять себя, изменяя свое положение в геноме. Эти гены возникли у последнего общего предка всех ныне живущих видов ленивцев около 30 миллионов лет назад. Они сохранялись в течение долгого времени. Эти генетические последовательности оказались уникальными для ленивцев.

Изучение метаболизма ленивцев позволит иначе взглянуть на то, как клетки управляют энергией, отметили эксперты. Многие заболевания человека, включая диабет, связаны с проблемами выработки энергии и функционирования митохондрий. «Пример» ленивцев покажет, как организм способен сохранять здоровье даже при низком количестве энергии, сообщает BMC Biology.

Ранее ученые провели генетический анализ пещерных львов. Результаты показали, что это был не подвид современных львов, а отдельная эволюционная линия. Пещерные львы были крупнее современных и адаптировались к холодам.