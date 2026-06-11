Ученому удалось вычислить место падения метеорита на юге России

Обломки болида, который заметили в небе над Кубанью в ночь на 8 июня, упали на территории Ставропольского края, сообщил «КП»-Кубань» заведующий астрофизической обсерваторией КубГУ Александр Иванов.

По словам ученого, расчеты показали, что искать обломки нужно в районе поселка Тугулук, а также рядом с населенными пунктами Казинка и Янки. Полет космического тела зафиксировали четыре камеры любительской сети видеонаблюдения.

Они помогли смоделировать траекторию и вычислить место падения. Иванов отметил, что объект был небольшой, яркий и двигался по пологой траектории. По оценкам специалистов, на Землю упало 1,5–2 килограмма метеоритного вещества.

Самый крупный обломок может весить до полутора килограммов. Ученый подчеркнул, что даже несколько граммов внеземного материала представляют большую ценность для науки. В отличие от Челябинского метеорита 2013 года, ставропольский «гость» не представляет опасности.

Как ранее сообщалось, исследование лунного метеорита NWA 12593, обнаруженного в Мали в 2017 году, показало, что спутник Земли пережил мощнейшее столкновение с астероидом диаметром более 30 километров.